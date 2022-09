Jugend-Fußball – Regionalliga : Auf Jubel folgt Enttäuschung

Glücksmoment der C-Junioren von Ratingen 04/19 : Das Tor zum 1:0 durch Pierre Messerschmid. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die C-Junioren von Ratingen 04/19 gehen in ihrem ersten Heimspiel in der Fußball-Regionalliga gegen den 1. FC Köln mit 1:0 in Führung, müssen sich dem Spitzenreiter aber am Ende doch mit 1:6 deutlich geschlagen geben.