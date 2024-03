Sport-Infrastruktur in Ratingen Stadt berät über Stadion und Sporthallen

In der Ratssitzung am Dienstag ab 16 Uhr gibt es auch zwei größere sportliche Themen. Einerseits die akute Thematik der Hallensituation, die durch die Sanierung am Europaring und die Sperrung am Breitscheider Weg eklatant schlecht ist. Dazu gibt es Anträge der Bürger-Union und der SPD, zudem schlägt die CDU vor, mobile Sporthallen zu nutzen. Diese könnten „für begrenzte Zeit das Angebot unterstützen oder den Wegfall einer Halle kompensieren“, begründet die Fraktion.