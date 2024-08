Triathlon Team Ratingen 08 „Wir werden auch in 2025 Erstligist sein“

Der Radpart entlang der Semper-Oper gestaltete sich entsprechend schwer, da die Ratinger in den hinteren Radgruppen vertreten waren. „Jan Ortjohann war wegen seiner Schambeinverletzung als Radhelfer eingeplant und hat seine Teamkollegen auch sehr stark unterstützt“, so Mantyk. „ Es reichte dennoch nicht für eine gute Platzierung.“ Letztlich beendeten die vier gewerteten Ratinger die Sprintdistanz über 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer auf dem Rad und fünf laufend auf der Strecke durch die Altstadt auf Teamrang 15: Morten Schmidt in 57:55 Minuten war der beste Starter des TTR auf Einzelrang 62. Ihm folgten Gerrit Schubert eine Sekunde später (57:56 Minuten), Carlo Büscher auf Platz 64 in 58:29 Minuten sowie Lennard Böge in 1:01:54 Stunden und Rang 68.