Fußball, Oberliga Di Gaetano erlöst 04/19 in Meerbusch

Der erste Pflichtspielsieg in diesem Jahr ist geschafft: Ratingen 04/19 hat beim TSV Meerbusch 1:0 (0:0) gewonnen. Mittelfeldspieler Fabio Di Gaetano schoss das Goldene Tor, der Winter-Zugang vom KFC Uerdingen nahm in der 55. Minute nach einer abgewehrten Ecke die nächste Hereingabe seiner Teamkollegen aus rund 14 Metern zentral vor dem Tor volley und hämmerte den Ball in die Maschen. „Der Schuss hat genau gepasst und war schwer zu verteidigen“, lobte Trainer Martin Hasenpflug, der zugab, dass die Erleichterung über den ersten Dreier des Jahres groß war.