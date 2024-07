Schneller Leichtathetik-Nachwuchs Ratinger Sprinterinnen bereit für Deutsche Meisterschaft

Bei den Landesmeisterschaften der Altersklasse U18 in Krefeld haben die Läuferinnen des TV Ratingen ihre starke Form bewiesen, allen voran Carlotta Neuenhahn. Was sich bereits im Training angedeutet hatte, bestätigte die Kaderathletin im Wettkampf: In neuer persönlicher Bestzeit von 25,54 Sekunden gewann sie über die 200 Meter nicht nur Bronze, sondern sicherte sich damit in ihrem ersten Jahr in der U18 auch ihre erste Einzelqualifikation für die Deutschen Meisterschaften (DM).