27. Auflage beim TV Ratingen Das Mehrkampf-Meeting im Überblick

Für einige Athleten ist es die letzte Chance, sich für die Olympischen Spiele in Paris im nächsten Monat zu qualifizieren. Darauf hoffen aus deutscher Sicht Nowak, Schäfer und Grimm, die erst kürzlich noch bei der Europameisterschaft in Rom gefordert waren. Der Ulmer Nowak bestreitet in Ratingen so seinen bereits dritten Zehnkampf seit Mai, in der Weltrangliste steht er auf Rang 29 – fünf Plätze hinter dem letzten, der zu einem Olympia-Start berechtigt. Der 28-Jährige hofft, noch zum Niederländer Rik Taam auf Rang 23 aufschließen zu können, der wie Golubovic (Rang 22) und Ureña (21) ebenfalls in Ratingen starten. Dort sieht Nowak „fast schon Heimat-Atmosphäre“ und lobt an dem Wettkampf „das sehr Mehrkampf-erfahrene Publikum, das spüren wir als Sportler, das Stadion, den Warm-Up-Platz – hier ist alles für den Mehrkampf ausgelegt“.