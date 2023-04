Eishockey, Regionalliga „Je später gewählt wird, desto größer der Druck“

Aufgrund der Energiesparmaßnahmen und der damit verbundenen späteren Eisbereitung am Sandbach waren die Ratinger Ice Aliens ohne Vorbereitung in die Saison der Eishockey-Regionalliga gestartet. Dennoch wurden sie Erster der Hauptrunde und kamen ins Finale, in dem sie sich nach drei Niederlagen dem EHC Neuwied beugen mussten. In dieser Woche ging es im Rat der Stadt um die Eisbereitung in diesem Jahr, außerdem gab es eine Jahreshauptversammlung der Aliens, auf der gleich drei Ämter des Vorstandes vakant waren. Der scheidende Präsident Rainer Merkelbach nimmt Stellung.