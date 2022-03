Eishockey, Regionalliga : Spiel drei für die Aliens in Duisburg

Andrej Fuchs gibt den Ratinger Ice Aliens gegen Duisburg die Richtung vor. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die Ratinger Ice Aliens sind am Freitag wieder bei den Füchsen Duisburg gefordert: Es ist das dritte Spiel der Play-Off-Serie in der Eishockey-Regionalliga. Wer dieses gewinnt, hat am Sonntag in Ratingen einen ersten Matchball.

Für die Ratinger Ice Aliens steht am heutigen Freitagabend (19.30 Uhr) das dritte Play-Off-Spiel in der Eishockey-Regionalliga an, sie sind wieder bei den Füchsen Duisburg zu Gast. Im ersten Duell dort hatten sie sich vor einer Woche nach großem Kampf noch 5:6 geschlagen geben müssen, dann aber mit dem 5:3-Heimsieg am Sonntag die Serie wieder ausgeglichen.

Da in dieser Runde drei Siege zum Weiterkommen nötig sind, wird in Spiel drei nun noch keine Entscheidung fallen, sondern die Ratinger Heimpartie am Sonntag (18 Uhr) zum ersten Matchball-Spiel für diejenige Mannschaft werden, die das Freitagspiel gewonnen hat.

Die Ice Aliens, die in der Hauptrunde viermal deutlich gegen die Füchse verloren hatten, sind in den Play-Offs augenscheinlich gar nicht so weit weg vom Spitzenreiter – das nährt die Hoffnung beim Team von Trainer Andrej Fuchs, dass es noch ein entscheidendes fünftes Spiel geben könnte.

Der Zugang zu beiden Spielen am Wochenende erfolgt sowohl in Duisburg als auch in Ratingen nach der 2G-plus-Regelung mit Maskenpflicht. Eine Abendkasse ist geöffnet.

(ame)