Eishockey, Regionalliga Ice Aliens direkt unter Druck

Das zweite Drittel brachte in der 22. Minute die erste Führung der „Bären“: In Unterzahl nahm Sperling den Puck im eigenen Drittel auf, stürmte alleine auf das Ratinger Tor zu und ließ Lukas Schaffrath keine Chance. Groß war der Jubel der 250 mitgereisten Fans aus Neuwied. Das Spiel der Ice Aliens war nun zwar immer noch kämpferisch, doch viele individuelle Fehler ließen nur noch selten geordnete Angriff zu. Auch das Powerplay, in der Saison sehr effektiv, wollte an diesem Abend nicht funktionieren. Trotzdem gelang Hanke in der 33. Minute der Ausgleich (Klingsporn/Joshua Gärtner).