Porträt Philipp Bilgeri Deutscher Meister in der Debüt-Saison

Philipp Bilgeri lebt seinen Traum. Obwohl der Ratinger gerade erst in die U19-Auswahl der Düsseldorf Panther aufgerückt war, gewann er mit seinem Team die 41. Auflage des „Junior Bowl“. Im Football-Finale setzten sich die Panther gegen die Berlin Adler hauchdünn 30:26 durch. „Wir freuen uns riesig, dass wir die Deutsche Meisterschaft zum zweiten Mal in Folge für uns entscheiden konnten. Vorher waren wir bereits sehr zuversichtlich, denn wir haben viel Arbeit in die Saison gesteckt. Zum Glück konnten wir uns auch tatsächlich belohnen“, sagt der 17-Jährige.