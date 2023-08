American Football Panther-Jugend ist Deutscher Meister

Was folgte, war ein wildes Freudentänzchen der in schwarz gekleideten Titelverteidiger, viele heftige Umarmungen, viele Gratulationen und die Siegeshymne „We are the Champions“. „Der Junior Bowl 23 war ein absolutes Highlight. Wir haben eine Wahnsinnssaison hinter uns gebracht. Die Jungs haben einen wahnsinnigen Teamgeist“, sagte der Panther-Vorsitzende Willi Sauer. „Wir haben viel Druck von der Adler-Defense bekommen und waren in der ersten Halbzeit sehr nervös. In der zweiten Halbzeit haben wir uns gefangen.“