Lokalsport: Pfingstturnier der SSVg mit Teams aus England

Heiligenhaus Den Freunden der Fußball-Jugend bietet sich am Pfingstsamstag und -sonntag die Talburgstraße in Heiligenhaus als Schauplatz an. Die SSVg richtet dort bereits ihr 51. Jugend-Pfingstturnier aus.

Los geht es am Samstag auf der oberen Anlage mit der F-Jugend (ab 10 Uhr) und "unten" spielt ab 11 Uhr die von Fabio Falco betreute A-Jugend. Weiter geht es dann am Sonntag auf beiden Plätzen ab 10 Uhr mit der C- und B-Jugend. In jeder Jugendklasse sind sechs Mannschaften am Start, die Turniere erstrecken sich bis in die späten Nachmittagsstunden. Mit dabei sind wie immer auch zwei Mannschaften aus dem englischen Basildon, der Partnerstadt. "Es wird guter Jugendfußball erwartet", gibt sich der sportliche Leiter Bernd Rotthoff, zugleich Hauptorganisator, zuversichtlich. Zumal auch Vereine der weiteren Gegend wie Gelsenkirchen und Bochum am Start sind. Zudem zahlreiche Nachbarvereine von TV Kalkum-Wittlaer, TuS Gerrresheim und Union Velbert.