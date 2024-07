Ziehung in der Sportschule Wedau Das ist die erste Runde im Niederrheinpokal

Der Rückkehrer in die Fußball-Oberliga, der sich auch durch den Sieg im Kreispokal Solingen für den Niederrheinpokal qualifiziert hatte, tritt in der ersten Runde bei den Sportfreunden Katernberg an. Der Tabellen-13. der abgelaufenen Bezirksliga-Saison war über den Essener Kreispokal in den Verbandspokal gekommen.