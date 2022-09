Radsport : Kotseronis meistert den Ötztaler Radmarathon

Breitscheid Ein Erlebnis für Peter Kotseronis zum Abschluss der Triathlon-Saison: Dreimal hatte sich der Athlet des TuS Breitscheid erfolglos beworben, nun war er unter den 4000 Startern und finishte den Ötztaler Radmarathon in rund zehneinhalb Stunden.

Daher reiste Kotseronis bestens ausgerüstet an und stand im Morgengrauen bei frischen acht Grad mit weiteren 4000 Teilnehmern am Start in Sölden. Das Rennen startete zunächst mit einer rasanten Abfahrt von Sölden über 30 Kilometer hinab ins Tal bis Oetz, bevor die Strecke dann mit den ersten knackigen Anstiegen hinauf zum idyllischen Kühtaisattel führte. Dort angekommen konnte Kotseronis ebenso wie auf den folgenden Pässen an den Verpflegungsstationen Energie nachtanken. „Perfekte Verpflegung – aber irgendwann kannst du keine Gels und Energieriegel mehr sehen“, sagte Kotseronis schmunzelnd.