Sport in der Pandemie : So trainieren die Ice Aliens ohne Eis

Per Laptop und Monitor aus der Umkleide in der Eishalle: In der Pandemie setzen auch die Ratinger Ice Aliens auf Online-Training. Foto: Ice Aliens

Ratingen Die Eishalle Am Sandbach steht bereit, die Ratinger Ice Aliens können sie in der Pandemie aber nicht nutzen. Dennoch sind sie nicht untätig: Der Nachwuchs des Eishockey-Klubs wird online gefördert und unterhalten.

Ein Jahr ist es her, dass der erste Corona-Fall in Deutschland festgestellt wurde. „Dass die Lage sich so entwickeln würde, damit hat damals wohl niemand gerechnet“, schreiben die Ratinger Ice Aliens. Der Eishockey-Klub ergänzt: „Inzwischen haben wir uns schon fast an die Situation gewöhnt, aber auch nur fast. Zu sehr fehlen Sport und Kultur, Kontakte mit der Familie und Freunden – und der Präsenzunterricht in der Schule.“

Wie die Senioren, deren Saison in der Regionalliga noch gar nicht starten konnte, leidet natürlich auch die Nachwuchsabteilung der Ice Aliens darunter, dass in Ratingen die Eissporthalle bereitsteht, aber nicht genutzt werden darf. „Dennoch ist die Stimmung in den Mannschaften gut, da die Übungsleiter Online-Training durchführen“, schreiben die Aliens und geben einen Überblick.

Das Training der U17 organisiert Sven Gotzsch, der die Schwerpunkte auf Kraft und Gymnastik legt. Zweimal wöchentlich bittet er zum Online-Training. Eine dritte Einheit besteht aus Analysen der bestrittenen Spiele oder gemeinsames Gucken der U20-Weltmeisterschaft.

Corinna Elspass bittet die U15 dreimal wöchentlich via Zoom zum Training. In 90 Minuten geht es um Kraft, Ausdauer und Koordination. Außerdem erhält jeder Spieler einen wöchentlichen Trainingsplan, der in Eigenregie abzuarbeiten ist. Ende November traf sich die Trainerin mit jedem Teammitglied zum einstündigen Einzeltraining.

Das Online-Training für die U11 und die U13 führt Sebastian Kiesel durch und ist dabei sehr einfallsreich. Die Mannschaften haben Spaß an den Übungen, die durch einen Trainingsplan von Jugendchef Janusz Wilczek ergänzt werden. Diesen Plan arbeiten die Kinder selbstständig ab und dokumentieren ihn.

Die U7 und U9, die ebenfalls von Corinna Elspass betreut werden, trainieren zweimal pro Woche. Auch hier geht es um Kraft, Koordination und Ausdauer. Zwischendurch werden auch mal Yoga-Übungen eingestreut. Dabei hält Elspass die Kids spielerisch bei Laune. Die Übungen können von jedem Kind umgesetzt werden und sind so abgestimmt, dass die Bewegungsabläufe später auf dem Eis zu nutzen sind. Ebenso gibt es immer wieder Wochenaufgaben für zu Hause oder im Freien.

Das Fazit der Ice Aliens: „Unter den gegebenen Umständen ist die Stimmung innerhalb der Nachwuchsabteilung gut, und das Online-Training wird gerne angenommen. Dennoch ist es kein Ersatz für das Hockey auf dem Eis. Die Zeit des Eistrainings wünschen alle Spielerinnen und Spieler sehnlichst herbei.“

(RP)