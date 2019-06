Mehrkampf-Meeting in Ratingen : Österreicherinnen dominieren Ratingen

Mehrkampf-Meeting in Ratingen

Verena Preiner (r.) dominierte den Wettbewerb in Ratingen von Anfang an – vor ihrer Landsfrau Ivona Dadic. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Verena Preiner siegt mit nationalem Punkterekord. Die Deutschen Damen verpassen die WM-Norm klar.

Nach zwei spannenden Wettkampftagen krönte sich die Österreicherin Verena Preiner mit einem neuen nationalen Punkterekord von 6591 Zählern zur Siegerin des Mehrkampf-Meetings. Von den elf deutschen Teilnehmerinnen kam keine an die geforderte WM-Norm von 6300 Punkten heran, dafür erzielten vielen von ihnen persönliche Bestleistungen. Beste deutsche Siebenkämpferin wurde Anna Maiwald mit persönlicher Bestleistung und insgesamt 6174 Punkten auf dem vierten Platz.

Vier von sieben Disziplinen wurden am Samstag bei über 35 Grad ausgetragen: 100 Meter Hürden, Hochsprung, Kugelstoßen und 200 Meter Lauf. Preiner legte den Grundstein ihrer Leistung bereits in den ersten beiden Disziplinen und setzte sich mit einer Zeit von 13,42 Sekunden als beste Hürdenläuferin und mit 1,80 Metern als beste Hochspringerin vor ihre Konkurrentinnen, allen voran ihre Landsfrau Dadic und den beiden Leverkusenerinnen Anna Maiwald und Mareike Arendt . Über den gesamten Wettkampf blieb Dadic Preiner auf den Fersen und legte vor allem am Sonntag beim Weitsprung und Speerwurf die bessere Leistung hin.