Oberligist Ratingen 04/19 steht ohne Torhüter da

Fußball : Keeper Raschka fällt schwer verletzt aus

RSV 04/19 - SC West Torwart Raschka Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Der Torhüter des Oberligisten muss wegen eines Knöchelbruchs voraussichtlich für vier Monate pausieren. Trainer Alfonso del Cueto leidet mit seinem Schlussmann, ist aber fürs erste Spiel gegen Speldorf auf Angriff eingestellt.

Eine Woche nach dem souveränen Erstundenerfolg im Niederrheinpokal beim Bezirksligisten SV Viktoria Goch starten die Fußballer von Ratingen 04/19 am Sonntag in die neue Oberliga-Saison (15 Uhr, Stadionring). Im heimischen Stadion empfängt der RSV den VfB Speldorf. Die Zielsetzung vor dem Saisonstart ist klar: So viele Punkte wie nur möglich einfahren, um nicht erneut einen schwachen Saisonstart hinzulegen, dem die Ratinger am Ende wieder hinterlaufen müssen.

Doch so gut die Vorzeichen nach einer guten Vorbereitung und dem souveränen Auftaktsieg im Pokal auch stehen: Am Mittwochabend mussten die Blau-Gelben im Training einen schwerwiegenden Ausfall hinnehmen. Stammtorhüter Dennis Raschka, der sichere Rückhalt im 04/19-Kasten, zog sich ohne Fremdeinwirkung einen Knöchelbruch zu und fehlt den ambitionierten Ratingern wohl bis zu vier Monate.

„Er ist im sehr trockenen Rasen hängengeblieben und dann mit dem Krankenwagen direkt ins Krankenhaus gefahren worden. Jetzt muss Dennis erst einmal zwei Monate eine Schiene tragen und wird sicherlich insgesamt drei bis vier Monate fehlen“, sagt 04/19-Trainer Alfonso del Cueto. Die Hoffnung des Trainers, dass der Torhüter nicht operiert werden muss, trog – bereits heute steht der OP-Termin an, danach bekommt der Torhüter Schienen an den Knöchel. Raschka ist in jedem Fall bedient: „Ich bin komplett am Boden, damit ist die Hinrunde wohl gelaufen. Ich hatte noch nie eine schwere Verletzung. Jetzt hat es mich erstmals erwischt. Aber dann gleich so, das ist schon sehr bitter. Die Ärzte haben gesagt, dass es ein sauberer Bruch ist, der mit der Operation wieder komplett verheilen sollte. Ich hoffe, dass ich dann wieder angreifen kann.“

So bietet sich am Sonntagmittag die Chance für den 21 Jahre alten Neuzugang Almantas Savonis, der in der Sommerpause vom Oberliga-Absteiger Düsseldorfer SC 99 kam. Ob die Blau-Gelben Raschkas Torhüterposition extern ersetzen, lässt del Cueto offen. „Jetzt findest du so schnell keinen guten Torhüter. Wir müssen schauen, was wir machen. Ich weiß es noch nicht. Wir haben ja auch noch gute Torhüter in der zweiten Mannschaft“, erklärt del Cueto.

Abgesehen von Raschkas Schock-Verletzung sieht es sehr gut aus im 04/19-Kader. Der spanische Trainerfuchs kann am Wochenende auf jeden Fall aus dem Vollen schöpfen. „Alle Jungs sind fit. Wir haben am Samstag noch mal Training und dann werde ich entscheiden, wer am Wochenende in der Startelf steht. Einziger Feldspieler, der nicht zur Verfügung steht, ist Neuzugang Denis Ivosevic, der sich in der Schlussphase des Pokalspiels in Goch völlig unnötig die gelb-rote Karte abholte.

Mit dem VfB Speldorf kommt am Sonntag ein langjähriger Oberliga-Konkurrent zum Saison-Auftaktspiel ins Ratinger Stadion. Del Cueto unterschätzt die Mannschaft aus Mülheim an der Ruhr keineswegs. „Das ist ein eingespieltes Team. Die Mülheimer haben zudem ihren Kader zusammengehalten. Sie sind vor allem in der Offensive hervorragend besetzt. Da müssen wir aufpassen“, analysiert del Cueto. Die Marschroute für den ersten Gradmesser der neuen Saison ist jedenfalls klar: „Wir starten im eigenen Stadion. Wir wollen volle Attacke spielen. Das ist die Maßgabe“, betont del Cueto.