Fußball : Ratingen 04/19 hat Hygienekonzept überarbeitet

Musste in den Testspielen noch kein Gegentor mitansehen: Martin Hasenpflug, Trainer von Ratingen 04/19. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Am Sonntag (15 Uhr) empfängt Fußball-Oberligist Ratingen 04/19 den Landesligisten Rather SV zum nächsten Testspiel im Sportpark. Das Stadion steht bis auf Weiteres nicht zur Verfügung, weil dort weiterhin die Corona-Testzentrale untergebracht ist.

Vor rund zwei Wochen hatten die Ratinger den Landesligisten Holzheimer SG ebenfalls im Sportpark zu Gast und mit 4:0 besiegt – damals hatte es einige Irritationen gegeben, weil die bis dahin gültige Zahl von maximal 100 Zuschauern bei Fußballspielen leicht überschritten wurde. Allerdings hatte die Landespolitik während dieses Tages die Zahl auf 300 erhöht, so dass es de facto selbst bei mehr als den 100 angedachten Fans keine Probleme gegeben hätte.

Dennoch hat 04/19 nun sein Hygienekonzept überarbeitet: Anders als vor rund zwei Wochen soll es nun am Eingang Personal geben, das die Besucher zählt und darauf hinweist, das sie einen Mund-Nasen-Schutz mitzuführen haben. Der ist zwar auf der Tribüne oder im Freien, wo der Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt werden kann, nicht vonnöten, wohl aber beim Besuch der Gastronomie oder den Toiletten. Weiterhin gilt aber, dass die Ratinger keinen Eintritt erheben, die Partie gegen den Rather SV kann also kostenlos live im Sportpark verfolgt werden. Bislang hat 04/19 weder gegen Holzheim noch den Regionalligisten Bergisch Gladbach (0:0) ein Gegentor kassiert.