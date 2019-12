Handball : TVA punktet im Kellerduell

Angermund Handball-Oberligist TV Angermund spielt bei der HSG Neuss/Düsseldorf II 23:23 und verpflichtet Marco Bauer. Damit steigen die Hoffnungen, dass die Spielklasse gehalten werden kann. Im Kellerduell gegen den Ex-Trainer Uli Richter haben die Gäste das glücklichere Ende für sich.

Im letzten Spiel des Jahres, im Kellerduell bei der HSG Neuss/Düsseldorf, kamen die Angermunder beim 23:23 (10:10) mit einem blauen Auge davon. Dem alles überragenden Matthias Jakubiak gelangen in den letzten beiden Minuten, sein Team lag 21:23 zurück, vier Glanzparaden, und sie allein sorgten dafür, dass wenigstens ein Punkt an die Anger mitgenommen wurde. Nils Thanscheidt hämmerte den Ball 35 Sekunden vor dem Abpfiff aus ganz spitzem linken Winkel zum 23:23 in die Neusser Maschen. Aber gezittert wurde bis zum Abpfiff, denn die Hausherren hatten noch einen letzten Angriff. Doch der TVA hatte eben Jakubiak, der insgesamt mit 21 Paraden aufwartete. Immerhin hat der TVA am drittletzten Hinrundenspieltag endlich den Tabellenkeller verlassen. Aber nur aufgrund des Torverhältnisses, denn auch der Neuling TSV Aufderhöhe, nun Vorletzter, hat vier Pluspunkte. Neuss bleibt am Tabellenende (drei Punkte).