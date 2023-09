Das Hasenpflug-Team muss bis zur letzten Minute wachsam bleiben Ratingen 04/19 klettert auf den zweiten Tabellenplatz

Die Oberliga-Fußballer von Ratingen 04/19 setzten ihren Aufwärtstrend fort, denn im Freitagabendspiel besiegten sie auch den TSV Meerbusch mit 2:1 (1:0). Zuvor hatte die Mannschaft von Martin Hasenpflug bereits gegen den SC Union Nettetal (4:0) und beim SV Sonsbeck (1:0) gewonnen. „Diesmal hat die gesamte Mannschaft nicht so gut gespielt, wie es vorher in den Spielen gegen Nettetal und Sonsbeck noch der Fall war. Letztlich freuen wir uns dennoch sehr über diesen Heimsieg, der am Ende auch in Ordnung geht“, urteilte Hasenpflug.