Transfers aus Frankreich und den USA : Ratingen 04/19 international

Gute Vepflichtung für Ratingen 04/19: Takuma Misumi (rechts) schoss gegen den SV Rot-Weiß Deuten in seinem dritten Testspiel sein drittes Tor für den Fußball-Oberligisten. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Der Fußball-Oberligist Ratingen 04/19 verpflichtet Pepe Guilavogui aus Frankreich und Rückkehrer Kelvin Neumetzler aus den USA. Beide Gastspieler treffen auch beim 4:0 zum Abschluss der Vorbereitung. So geht es Sonntag optimistisch in die Saison.

Gängige Fußball-Informationsportale wissen auch nicht alles. Beim 4:1-Sieg gegen den Westfalenligisten SV Rot-Weiß Deuten haben bei Oberligist Ratingen 04/19 zwei Gastspieler mitgewirkt und auch je ein Tor geschossen, die in der jeweiligen Datenbank noch nicht zu finden waren: Das 3:0 schoss Kelvin Neumetzler, das 4:1 Pepe Guilavogui.

Beide Spieler werden einen Vertrag in Ratingen erhalten, ihre Pässe sind nur noch nicht da. Mit diesen beiden Transfers wird 04/19 noch internationaler: Waren zuvor schon die US-Amerikaner Joseph Terry aus Neuseeland und Dominic Duncan aus England verpflichtet worden, kommt der Guineer Guilavogui aus der französischen vierten Liga von Stade Bordelais. Und auch der gebürtige Aachener Neumetzler ist ein internationaler Transfer: Er spielte zuletzt bei UCI Anteaters von der University of California. „Kelvin hat bei mir zwei Jahre in der Jugend in Ratingen gespielt“, berichtet Trainer Martin Hasenpflug. „Dann ist er zum Studium in die USA gegangen, macht das jetzt durch die Coronavirus-Pandemie aber in Deutschland online zu Ende.“ Womöglich kann der 20-Jährige seinem Coach auch bei Übersetzungen für die Zugänge helfen, denn Hasenpflug spricht nach eigener Aussage kein Englisch.

Info 04/19 hatte vier Siege in der Vorbereitung 12. Juli Ratingen 04/19 - Holzheimer SG⇥4:0 18. Juli SV Bergisch Gladbach - 04/19⇥0:0 26. Juli 04/19 - Rather SV⇥0:1 29. Juli Wuppertaler SV - 04/19⇥3:1 1. August Holzwickeder SC - 04/19 3:1 13. August SV Union Velbert - 04/19⇥0:4 16. August TSG Sprockhövel - 04/19⇥6:0 23. August TuS Ennepetal - 04/19⇥3:1 26. August 04/19 - VfB Solingen⇥4:0 30. August 04/19 - SV Rot-Weiß Deuten⇥4:1

Mit den beiden neuen Spielern sei der Kader „groß genug“, findet der Trainer, für die am Sonntag mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Kleve beginnende Oberliga-Saison, in der satte 44 Spiele pro Team anstehen. „Wir müssen aber sehen, dass die Neuen alle nicht im Rhythmus sind, weil sie durch Corona lange nicht im Mannschaftstraining, geschweige denn im Spiel waren“, warnt Hasenpflug. „Wir müssen sie jetzt erst einmal aufbauen und sie in Trainings- und Spielrhythmus bekommen.“ Das gelte auch für Takuma Misumi, obwohl der Zugang von Liga-Konkurrent Sportfreunde Baumberg in allen drei Testspielen, in denen er mitwirkte, je einmal getroffen hat. „Das ist bisher auf jeden Fall eine gute Verpflichtung, vom Typ her, von seiner Laufbereitschaft und von seinem Dienst für die Mannschaft her“, sagt Hasenpflug, mahnt aber auch: „Die Erwartungen sollten nicht zu hoch werden. Auch ihn müssen wir erst einmal aufbauen.“

Dass das gar nicht so einfach ist, liegt auch an den Sonderregeln in der Pandemie. Bislang sind nur 18-Mann-Kader zulässig, von denen nur 15 aktiv spielen dürfen. „Das ist immer noch so, und wir warten täglich darauf, dass wir hören, wie es am ersten Spieltag ist. Es hieß, im September solle es dazu neue Regeln geben“, sagt Hasenpflug, der ergänzt: „Die aktuelle Situation ist für einen Trainer natürlich blöd, wenn man Spielern, die gut trainiert haben, sagen muss, dass sie nicht spielen. Und andere müssen trotz hoher Belastung durchspielen, weil man nur viermal wechseln darf, wo man sonst vielleicht zur Halbzeit die halbe Mannschaft austauscht. Man kann so nicht sonderlich gut dosieren.“