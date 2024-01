Zweiter Test der Vorbereitung Ratingen 04/19 testet, vor allem hinten rechts

Für Ratingen 04/19 steht am Sonntag ab 15 Uhr im Sportpark erst das zweite Testspiel für den weiteren Verlauf in der Fußball-Oberliga an: Nachdem zwei Partien aufgrund des Wintereinbruchs ausgefallen waren, ist nun der TuS Blau-Weiß Königsdorf zu Gast, der Tabellenfünfte der Mittelrheinliga. „Generell ist es erst einmal gut, dass jetzt wieder gespielt werden kann, damit wir nach einer kompletten Trainingswoche auch wieder in den Rhythmus kommen“, sagt Martin Hasenpflug.