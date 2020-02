Fußball : Über Lamidi gibt es nichts zu diskutieren

Moses Lamidi (rechts, hier im Oberliga-Spiel gegen den FC Kray), hat im letzten Testspiel einen Viererpack geschnürt. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Kleve am Sonntag (15 Uhr) im Keramag-Sportpark endet für Ratingen 04/19 die Winterpause in der Fußball-Oberliga. Trainer Frank Zilles will die „wenig zufriedenstellende Hinrunde aufpolieren“.

Am Mittwochabend gab es reichlich Tore, als der FC Bayern München im Achtelfinale des nationalen Fußball-Pokals 4:3 gegen die TSG Hoffenheim gewann. Dass es in der Nachspielzeit noch spannend wurde, war beim zwischenzeitlichen 4:1 nicht abzusehen gewesen, doch Frank Zilles dient dieser Spielverlauf dazu, seine Oberliga-Fußballer von Ratingen 04/19 zu warnen: „Auch wenn man 60, 70 Minuten die überlegene Mannschaft ist, muss man bis zum Ende konzentriert durchziehen“, sagt der Trainer.

Am Sonntag (15 Uhr, Keramag-Sportpark) muss sich erst noch zeigen, ob es zwischen 04/19 und dem 1. FC Kleve eine derart überlegene Mannschaft geben wird, wenn die Winterpause der Oberliga endet. Die Gäste liegen einen Platz und Zähler vor dem Tabellen-14., der zehn Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz hat. Darum sagt Zilles auch: „Wir müssen Demut an den Tag legen. Wir haben keine zufriedenstellende Hinrunde gespielt, es gilt nun, das aufzupolieren. Wir müssen den Abstand nach unten ausbauen, damit wir nicht noch in irgendeine Verlegenheit geraten, und dürfen nicht anfangen zu spinnen, dass wir noch Sechster oder Fünfter werden könnten. Wenn wir den einen oder anderen vor uns noch abfangen können, ist die Saison glimpflich verlaufen.“

Generell will der Trainer aber nach vorne schauen, in der Winterpause hatte er erstmals einen längeren Zeitraum, um mit seinem Team zu arbeiten. „Wir wissen, was wir wollen und haben etwas erarbeitet“, sagt Zilles, ohne da ins Detail gehen zu wollen. „Wichtig ist, dass die Mannschaft das verstanden und verinnerlicht hat, damit wir das in Erfolge ummünzen können.“ Gleichzeitig weiß er aber auch: „Wir fangen bei null an. Am Sonntag steht das erste Pflichtspiel des Jahres an, da müssen wir gucken, dass wir das stabil rüberbringen.“

Die Generalprobe für die Partie gegen Kleve ist in jedem Fall geglückt: Mit 8:2 (4:1) gewann 04/19 das letzte Testspiel der Vorbereitung gegen Concordia Wiemelhausen aus der Westfalenliga. „Das war ganz vernünftig, aber der Gegner hat sich da noch nicht besonders stabil präsentiert“, sagt Zilles und ergänzt: „Wir werden Sonntag sehen, wie weit das bei uns reicht. Eine Vorbereitung ist eigentlich immer Schall und Rauch. Am Sonntag müssen wir unseren Mann stehen.“

Info Fünf Torschützen beim 8:2-Sieg Test Im letzten Testspiel gegen Concordia Wiemelhausen traf Moses Lamidi zweimal im Doppelpack (22./30. Spielminute, 47./55.), zudem waren Sebastian Görres (34.), Emre Demircan (38.), Pascal Gurk (58.) und Emrah Cinar (89.) erfolgreich.