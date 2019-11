Fußball : RSV will auch in Monheim punkten

Treffen abermals aufeinander: Monheims Yannic Intven (l.) und Ratingens Phil Spillmann. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Der Tabellenelfte tritt am Sonntag beim Oberliga-Zweiten an. Die Ratinger zeigen unter ihrem neuen Coach Frank Zilles aufsteigende Tendenz, deshalb sieht FCM-Trainer Dennis Ruess sein Team nicht in der Favoritenrolle.

Von Martin Römer

Am vergangenen Wochenende konnten die Fußballer der Oberliga Niederrhein wegen des Totensonntags durchschnaufen, doch ab Sonntag beginnt der Endspurt im Jahr 2019. Für die Mannschaft des FC Monheim geht es in den noch verbleibenden drei Spielen bis zur Winterpause darum, die aktuelle, hervorragende Position in der Tabelle zu festigen. Denn obwohl die Monheimer die letzten drei Partien allesamt lediglich mit einem Unentschieden beendeten und Spitzenreiter SV Straelen dadurch auf zehn Zähler davonzog, bleibt der FCM mit 35 Punkten unangefochtener Tabellenzweiter.

Dahinter bekleckerte sich die Konkurrenz in den vergangenen Wochen nicht gerade mit Ruhm, weshalb der Monheimer Vorsprung auf den Dritten Spvg. Schonnebeck weiterhin satte sechs Zähler beträgt. „Die Medaille hat natürlich zwei Seiten. Man kann das so sehen, dass wir die letzten drei Spiele nicht gewinnen konnten. Aber andererseits haben wir inzwischen elf Mal in Folge nicht verloren und hatten zuletzt auch drei wirklich starke Gegner“, sagt Monheims Trainer Dennis Ruess.

Als Ursache für die jüngste Remis-Serie hat er insbesondere die fehlende Konsequenz vor dem gegnerischen Tor ausgemacht. Zwar habe sein Team in allen drei Begegnungen viele Möglichkeiten herausgespielt, am Ende aber zu wenig Tore geschossen. „Wir brauchen im Moment einfach zu viele Chancen“, sagt Ruess. Das war auch am Freitag der letzten Woche so, als die Monheimer im Testspiel gegen den A-Ligisten TSV Urdenbach deutlich höher als 4:1 hätten gewinnen können. Ruess gönnte seiner Truppe danach trotzdem ein freies Wochenende – um dann in dieser Woche wieder Fahrt aufzunehmen. „Wir haben die Zügel in der freien Woche bewusst etwas lockerer gelassen und den Spaß in den Vordergrund gestellt. Aber seit letzten Dienstag ist wieder Dampf auf dem Kessel. Wir wollen jetzt nochmal Intensität rein bekommen, damit wir am Sonntag wieder den nötigen Biss haben“, sagt Ruess.

Bis zur Winterpause warten auf den FCM nun noch drei Gegner aus der unteren Tabellenhälfe, die die Monheimer aber nicht unterschätzen wollen. Am Sonntag steht das Heimspiel gegen die wiedererstarkte Germania Ratingen 04/19 auf dem Programm (15 Uhr), danach gastiert der VfB 03 Hilden im Rheinstadion und zum Abschluss des Fußball-Jahres 2019 geht es zum 1. FC Kleve. „Das sind drei richtig schwierige Aufgaben und ich würde mich dabei nicht an der aktuellen Tabellensituation orientieren. Aber es wäre für uns natürlich trotzdem schön, wenn wir die 40 Punkte bis Weihnachten schon voll machen könnten“, erklärt Ruess. Vor allem den kommenden Gegner Ratingen schätzt der FCM-Coach deutlich stärker ein, als es die aktuelle Positionierung auf Platz elf vermuten lässt. Die Germania habe „infrastrukturell und finanziell ganz andere Voraussetzungen“ als Monheim. „Entsprechend viel Qualität haben sie auch im Kader“, betont Ruess.

Die scheinen die Ratinger inzwischen auch wieder abzurufen, denn nach dem Trainerwechsel gab es unter dem neuen Coach Frank Zilles zuletzt zwei gute Ergebnisse: Zunächst gewann Ratingen beim formstarken ETB Schwarz-Weiß Essen mit 3:1 und rang eine Woche später dem ebenfalls im oberen Bereich positionierten FC Kray ein 2:2 ab. „Damit bin ich erstmal zufrieden. Das Ziel ist weiterhin, noch ein paar Punkte zu sammeln und uns im besten Fall bis zum Winter von unten ein wenig abzusetzen“, sagt Zilles.