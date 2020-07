Fußball : Glücklich trotz des ruhigen Debüts

Ratingen Justin Möllering hat im Testspiel gegen den Landesligisten Holzheimer SG sein Debüt für Fußball-Oberligist Ratingen 04/19 gegeben. Der 18-Jährige hat bei Fortuna Düsseldorf gelernt und Kraft getankt.

Bei seinem Debüt musste Justin Möllering zumeist selber dafür sorgen, dass er in Bewegung kommt, denn vom Landesligisten Holzheimer SG wurde der neue Torhüter des Fußball-Oberligisten Ratingen 04/19 so gut wie gar nicht gefordert. Mal musste der 18-Jährige, der in drei Tagen Geburtstag hat, einen Ball holen, der neben sein Tor geflogen war, ansonsten vertrieb er sich die Zeit damit, weit außerhalb des Strafraums seinen Vorderleuten zuzusehen. In Hälfte eins hätte das fast zu einem Gegentor geführt, als ein Holzheimer ihn überlupfen wollte – der Versuch ging aber klar am Tor vorbei. Was man über Möllering wohl trotz der wenigen Szenen schon sagen kann: Er ist ein mitspielender Torwart, der Steilpässe des Gegners abfangen kann, bevor es gefährlich wird.