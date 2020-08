Golf : Vize-Europameisterin trotz Verletzung

Zufrieden mit ihrer Leistung und der exzellenten Platzanlage in der Schweiz: Vize-Europameisterin Nina Birken vom Golfclub Hösel. Foto: GCH/GC Hösel

Hösel Nina Birken vom Golfclub Hösel muss sich bald einer Schulter-Operation unterziehen. Zuvor hat sie aber bei den Europameisterschaften der Mid-Amateure in der Schweiz noch im zweiten Jahr in Folge Silber geholt. Das Prozedere, das dazu führte, kritisiert sie aber.

Nina Birken ist erneut Vize-Europameisterin der Mid-Amateure geworden. Im Golf Club du Domaine Impèrial in der Schweiz benötigte die Aktive des Golfclubs Hösel 75, 78 und 74 Schläge und letztlich auch etwas Glück.

Aus einer aussichtsreichen Position war Birken in die EM gestartet: Sie führte das Feld als „geteilte Erste“ nach der ersten Runde sogar an. Nach der dritten Runde lagen gleich vier Damen schlaggleich an der Spitze, dies bedeutete ein Stechen. Allerdings wurde da nur der Titel ausgespielt und die Platzierungen zwei bis vier nach Kartenstechen entschieden. Da Birken die beste dritte Runde hatte, war das Glück auf ihrer Seite und ihr Silber nicht mehr zu nehmen. Auch hier zeigte sich, dass sie eine faire Sportsfrau ist, da sie das System des Kartenstechens infrage stellte – immerhin hatten ja alle die gleichen Schläge benötigt. Wäre es nach Birken gegangen, hätten alle drei im Stechen unterlegenen Spielerinnen Silber verdient – jedoch sieht die Ausschreibung der European Golf Association dies nicht vor.