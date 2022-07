Fußball, Niederrheinpokal : 04/19 trifft im Niederrheinpokal auf den SC Velbert

Niederrhein Die erste Runde im Niederrheinpokal führt den Fußball-Oberligisten Ratingen 04/19 zu einem alten Bekannten: Es geht gegen den Absteiger SC Velbert. Trainer Martin Hasenpflug hatte sich den MSV Duisburg gewünscht – den bekam ein anderer Klub.

Der Fußball-Verband Niederrhein (FVN) hat am Dienstagabend die erste Runde im Niederrheinpokal ausgelost. In der Sportschule Wedau war Kult-Kicker Willi Landgraf die „Losfee“. Der 53-jährige Ex-Profi ist mit 508 Einsätzen (für Rot-Weiss Essen, den FC 08 Homburg, den FC Gütersloh und Alemannia Aachen) Rekordspieler der 2. Bundesliga. Seit mehr als 13 Jahren steht der gebürtige Mülheimer, der mit Essen 1995 den Niederrheinpokal gewann, als Nachwuchstrainer beim FC Schalke 04 unter Vertrag, aktuell als „Co“ bei der U23 in der Regionalliga West.