Handball: Oberliga, Verbandsliga, Landesliga Dramatik in Wülfrath und Angermund

Wenn Ratinger Handballer in der Fliethe beim TB Wülfrath spielen, dann lohnt sich die Samstagabend-Anfahrt in der Regel immer. So auch diesmal beim Oberliga-Gastspiel des TuS 08 Lintorf. Bis in die Endphase verlief alles hoch dramatisch, aber dann ging den Gästen in der nahezu voll besetzten Halle die Puste aus. Der TB Wülfrath siegte letztlich klar 33:27 (17:14) und kann im Abstiegskampf erst einmal ganz tief durchatmen. Aber geschenkt wurde sich nichts. So meinte Lintorfs Edelfan Heribert Nötzold, er organisiert seit Jahren bei den Heimspielen das Catering: „Wülfrath gab 110 Prozent. Unglaublich, wie die hier gekämpft haben. Das können wir gegenwärtig anscheinend nicht bei unseren großen Hallenproblemen.“ Beim TuS 08 ist man nach der Sperrung der Halle am Breitscheider Weg froh, wenigstens zweimal wöchentlich trainieren zu können. Das ist zu wenig.