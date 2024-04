Oberliga bis Landesliga Handballer gehen allesamt leer aus

Ratingen/Lintorf · In der Oberliga verliert der TuS 08 Lintorf das Derby bei Mettmann-Sport, in der Verbandsliga sind die Reserve und der TV Angermund bei ihren Auswärtspartien chancenlos. Einen Heimsieg in der Landesliga verpasst der TV Ratingen.

29.04.2024 , 05:15 Uhr

Silas Müskens (links) hatte einen starken Auftritt für den TuS 08 Lintorf bei Mettmann-Sport, allerdings reichte das nicht für Zählbares in der Handball-Oberliga. Foto: Ja/Blazy, Achim (abz)

Von Werner Möller