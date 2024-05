Fußball, Kreisliga A Düsseldorf Türkgücüs Durststrecke und Hösels starke Serie enden

Das war es wohl für den SV Hösel mit dem ersehnten Wiederaufstieg in die Fußball-Bezirksliga. Die Siegesserie ist gestoppt, fünf Dreier wurden zuletzt eingefahren, nun unterlagen die Blau-Weißen bei Wersten 04 mit 1:3 (0:1) und mussten in der zweiten Hälfte zwei Rote Karten verkraften. Für den DSC 99 ist der Weg zu Platz zwei so frei geworden. Rot gab es gegen Dario Mirosavljevic und Max Esken. „Es lief einfach gegen uns, beginnend mit einigen Schiedsrichter-Entscheidungen. Wir waren 90 Minuten lang die bessere Mannschaften“, so Trainer Benny Schröder. Besonders ärgerte er sich, dass bei 1:2 ein Elfmeter verweigert wurde. Hösels Treffer zum 1:1 in der 15. Minute schoss der frühere Lintorfer Nick Hartmann.