Interview Keirol Aaron : Keirol Aaron: „Ich fühle mich bei 04/19 sehr wohl“

Ratingen Keirol Aaron ist seit einigen Wochen bei Ratingen 04/19 und hat direkt schon bleibenden Eindruck hinterlassen: Der 18-Jährige hat Anfang März an einem Lehrgang der U20-Nationalmannschaft von Trinidad und Tobago teilgenommen. In den Vereinsmedien hat der Oberligist ein Interview mit Aaron veröffentlicht, das auch beim Internetportal „fupa.net“ erschienen ist.

Aaron Ein Freund von mir ist Trainer in Düsseldorf, und ich hatte ihm erzählt, dass ich gern nach Deutschland würde, und er hatte mir Ratingen 04/19 empfohlen. Ich war im Sommer 2019 kurz hier, musste aber aufgrund meiner Abschlussprüfungen nochmal zurück nach Amerika. Seit Januar 2020 bin ich komplett hier und fühle mich sehr wohl und heimisch. In Amerika gab es einen Verein wie Ratingen 04/19 von den Strukturen und dem Umfeld in der Form nicht.