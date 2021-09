Eishockey, Testspiel : Ratinger Ice Aliens empfangen Freitagabend Essen

Willkommen! Trainer Andrej Fuchs und die Ratinger Ice Aliens empfangen am Freitag die ersten Gäste zum Testspiel in diesem Jahr. Foto: Ice Aliens

Ratingen Am heutigen Freitagabend gibt es in der Eishalle am Sandbach das Rückspiel zwischen den Ice Aliens und den Moskitos Essen. Die Ratinger suchen dringend Ehrenamtliche, die sich bei den Spielen engagieren wollen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am heutigen Freitag gibt es zum ersten Mal in diesem Jahr wieder Eishockey in der Halle am Sandbach zu sehen: Ab 20 Uhr gastieren die Moskitos Essen zum Rückspiel bei den Ratinger Ice Aliens, die unlängst beim Oberligisten 5:8 verloren hatten. Trainer Andrej Fuchs war mit dem Auftritt, vor allem der Nachwuchsreihe, zufrieden gewesen und hofft nun auf möglichst viele Zuschauer, so weit es die Corona-Bedingungen zulassen.

Der Vorstand des Regionalligisten bittet derweil noch einmal um Unterstützung bei der Organisation und Durchführung der Spiele. Dies betrifft sowohl die der Seniorenmannschaft als auch die der Damen und des Nachwuchses. In allen Bereichen besteht Bedarf, vom Strafbankbetreuer über Mannschaftsbetreuer bis zur Zeitnahme, der Abendkasse und und und. „Es kann nie zu viele Helfer geben“, betonen die Aliens. Dabei handelt es sich ausschließlich um ehrenamtliche Tätigkeiten.

Die Ice Aliens würden sich sehr freuen, wenn engagierte und Eishockey-begeisterte Personen die Unterstützung des Vereins in ihre Hände nehmen würden. Jeder in der Funktion, die seinen Interessen entspricht. Immerhin besteht dadurch die Möglichkeit, „so nahe dran zu sein“ wie es sonst nicht möglich ist. Interessenten können sich per E-Mail an die Adresse office@icealiens97 wenden.

(RP)