Ironman 70.3 im Kraichgau Morten Schmidt bietet den Ironman-Profis Paroli

Angekommen in der zweiten Wechselzone wirkten die Moderatoren vor Ort sichtlich überrascht, da Schmidt seinen Vorsprung vom Schwimmen weiter hatte ausbauen können und innerhalb der Top-Ten der Profis vom Rad abstieg. Zum Abschluss stand die ebenfalls hügelige und anspruchsvolle Laufstrecke an, hier musste Schmidt einer fehlerhaften Ernährungsstrategie Tribut zollen und seinen Vorsprung von rund fünf Minuten noch aus der Hand geben. Dennoch reichte es am Ende zu Platz zwei im Gesamtklassement und dem Sieg in seiner Altersklasse (AK) M25 bis 29. Die anderen TTR-08-Athleten konnten hingegen auf der Laufstrecke nochmal einen Zahn zulegen und sicherten sich gute Platzierungen in ihren Altersklassen.