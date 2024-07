Premiere über die Langdistanz Schmidt hat beim Mythos Roth Blut geleckt

Den Schritt in Richtung längerer Triathlons hat der 25-Jährige schon seit einigen Jahren geplant. Zwei Operationen an Hüfte und Knie verhinderten allerdings jegliche Starts in den Jahren 2021 und 2022. Es folgte die Verwirklichung des „Bundesliga-Traums“ mit den anderen „Jungen Wilden“ des TTR, bis es Ende Juli 2023 mit der Anmeldung für den Roth-Triathlon 2024 konkret wurde. Das Traditionsrennen ist der logische Ausgangspunkt für Schmidts neue Triathlonkarriere: „Als erste Langdistanz kam eigentlich immer nur Roth infrage, da es das Rennen mit der besten Stimmung weltweit ist, eine Riesenparty vom Start bis ins Ziel. Man kann gar nicht anders als finishen, was die Sache etwas vereinfacht.“