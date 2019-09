Nachruf : Willi Schellscheidt prägte den TuS 08

Lintorf Willi Schellscheidt war 53 Jahre im Vorstand des TuS 08 Lintorf tätig und prägte mit seiner ehrenamtlichen Arbeit das Vereinsleben wie kein anderer – unter anderem mit der Gründung des Gesundheitszentrums „TuSfit“. Für sein Wirken erhielt er 2009 das Bundestverdienstkreuz am Bande. Am Mittwoch ist er im Alter von 83 Jahren verstorben.

Schellscheidt trat am 1. März 1946 in den TuS ein, er war ein Macher, verwirklichte Visionen, vergaß dabei aber nie das Zwischenmenschliche. „Er prägte während seines ehrenamtlichen Wirkens wie kein anderer das Lintorfer Vereinsleben“, schreibt der TuS. Schellscheidt gehörte ab 1966 stolze 53 Jahre dem Vorstand des Klubs an und wurde 1983 zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Unter ihm wuchs die Mitgliederzahl von 1200 im Jahr 1977 auf heute fast 3600.

Federführend war er 1977 bei der Gründung des Angerland Lauftreffs Lintorf, bei der 1993 begonnenen Kooperation mit Vereinen und Institutionen im Gesundheitssport sowie der Übernahme von Sportangeboten im offenen Ganztag der Lintorfer Grundschulen. Am 17. November 2005 wurde eine Vision Schellscheidts in Stein verewigt, als das Gesundheitszentrum „TuSfit“ eröffnete. Es war ein Meilenstein in der Entwicklung des TuS 08, Schellscheidt, der selber sportlich im Turnen, Handball, Schwimmen, Tischtennis, Tanzen, Volleyball, Basketball, Boule und in der Leichtathletik aktiv war, nutzte es in den letzten Jahren selber noch regelmäßig. Für seine Verdienste im Verein, der Gemeinde Lintorf und der Stadt Ratingen wurde ihm am 11. März 2009 das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik verliehen.