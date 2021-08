Radsport : 500 Kilometer mit dem Rad durch die Nacht

Erschöpft, aber glücklich: Michael Ungruhe hat bei den „Speedies“ des TuS Breitscheid seine Radsport-Leidenschaft vertieft. Foto: TuS

Breitscheid Selbst ein gerissener Schaltzug hält Michael Ungruhe vom TuS Breitscheid nicht von seiner bislang längsten Tour am Stück ab: In einer Nacht fährt er 500 Kilometer weit und trotzt dabei auch den Elementen.

Mitten im Lockdown 2020 schloss sich Michael Ungruhe den Radfahrern des TuS Breitscheid an. Nach mehreren Verletzungen hatte er vor drei Jahren die Fußballschuhe an den Nagel gehängt und war stattdessen zum ersten Mal auf ein Rennrad gestiegen. Von Beginn an war seine Leidenschaft entfacht, und er begann seine Runden zu drehen. Dabei fielen ihm mehrfach die Rennrad-Gruppen mit einheitlichem „Ferrari-Trikot“ auf, die sich beim näheren Hinsehen als die „Speedies“ des TuS Breitscheid herausstellten. Schnell war über die Website der Kontakt hergestellt, Ungruhe wurde Mitglied und trägt seither selbst das unverwechselbare TuS-Outfit.

Nach einigen längeren Touren in 2020, meist mit den TuS-Speedies, legte Ungruhe in diesem Jahr die Latte höher. Im Juni fuhr er zunächst einmal „im Kreis“. Was sich wenig herausfordernd anhört, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als „Mega-Runde“: Vom heimischen Hösel ging es über Düsseldorf und das niederrheinische Braunkohle-Revier in die Eifel, von dort wieder über den Rhein in das Siebengebirge und durch das bergische Land zurück. 400 Kilometer, gespickt mit mehr als 4500 Höhenmetern war der „Kreis“ am Ende lang und hoch. Was für die meisten schon die ultimative Herausforderung ist, war für Ungruhe jedoch nur Vorbereitung auf sein nächstes Ziel: 500 Kilometer an einem Stück und an einem Tag.

Um 23.30 traf sich Ungruhe mit einigen weiteren „positiv Bekloppten“ in Velbert-Nierenhof. Die Kiste mit Wechsel- und Regenkleidung, Getränkepulver, Energieriegel und Werkzeug wanderte in das Begleitfahrzeug, das den Teilnehmern alle 70 Kilometer zur Verfügung stand, und los ging es. Mit leistungsstarken LED-Leuchten fuhr die Truppe in die Nacht. Zwischen 3 und 4 Uhr wurde es etwas ländlicher und das Tempo – auch dank des leichten Rückenwinds – locker auf mehr als 30 km/h erhöht. So war das erste Zwischenziel – das Hermannsdenkmal an der Porta Westfalica – nach 160 Kilometern schon bei Sonnenaufgang erreicht. Neben einem wundervollen Ausblick genossen die Teilnehmer einen heißen Kaffee, den die Besatzung des Begleitfahrzeugs organisiert hatte.

Mit Wind im Rücken ging es von dort an flach mit 35 km/h weiter zum Wendepunkt am Steinhuder Meer, das nach 250 Kilometern erreicht wurde. Die böse Vorahnung wurde dann nach dem Richtungswechsel Gewissheit: Wind mit 30 und Böen mit bis zu 70 km/h machten weniger Spaß. Gegen Mittag kroch dann Müdigkeit in Ungruhes Knochen, und er musste sich ordentlich konzentrieren, um Fahrfehler zu vermeiden.

Ab Kilometer 350 setzten dann auch noch Regenschauer ein und begleiteten die Radler für den Rest des Tages. Mit Überschuhen und Regenjacke gegen Nässe und Kälte blieb die Stimmung trotzdem gut. Müde und durchnässt beschloss man dann aber bei Kilometer 420, um 50 Kilometer abzukürzen und „nur noch“ 500 vollzumachen. So ging es am Abend durch Recklinghausen, Herne und Bochum über die letzten 80 Kilometer. Nachteil der Abkürzung waren gefühlte 1000 Ampeln, und 60 Kilometer vor dem Ziel riss Ungruhe auch noch der Schaltzug, sodass er nur zwischen einem „etwas schweren“ und „dem schwersten“ Gang wählen konnte, was insbesondere bei Hattingen zu einer Herausforderung wurde.

Mit dem Abschmelzen der Rest-Kilometer wurde aber auch das verschmerzt. Fast pünktlich um 0 Uhr war Ungruhe mit seinen Begleitern wieder zurück in Nierenhof und hatte trotz dieser extremen Strapaze bis auf eine schmerzende Schulter keine Beschwerden.

So mancher würde nach einer solchen Tour erstmal das Rennrad in der hintersten Kellerecke verstauen. Nicht so bei Ungruhe: Aktuell stehen bei ihm Höhenmeter im Fokus. Mehrere Touren mit jeweils 5000 Höhenmetern zur Vorbereitung auf den Saison-Höhepunkt: den Ötztaler Radmarathon.

(RP)