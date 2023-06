26. Mehrkampf-Meeting Weißenberg will wieder siegen

Am Sonntag wird Sophie Weißenberg den vierten Tag in Folge in Ratingen gewesen sein. Am Donnerstag war die Siebenkämpferin vom TSV Bayer 04 Leverkusen zur Pressekonferenz vor dem 26. Mehrkampf-Meeting des TV Ratingen am Wochenende erstmals zu Gast im sanierten Stadion und sagt mit Blick auf die neue Tartanbahn: „Ich bin ein Fan von blauen Bahnen. International bin ich schon gefragt worden, wie es in Ratingen jetzt aussieht, und kann nun sagen: Es ist toll geworden. Ich hoffe nur, dass die Bahn nicht nur schön, sondern auch schnell ist.“