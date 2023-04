Mehrkampf-Meeting Europameister Kaul will sich in Ratingen in WM-Form bringen

Für die Weltmeisterschaft in Budapest hat Kaul zwar schon die Direktnorm in der Tasche, aber er will sie „in Ratingen bestätigen“. Das prestigeträchtige Meeting in Götzis zuvor will der 25-Jährige „zu 99 Prozent“ auslassen und mit Einzel-Wettkämpfen die technischen Disziplinen verfeinern.