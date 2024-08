Zugang für den Regionalliga-Meister Ratinger Ice Aliens geben Max Brittig eine Chance

Der 1,78 Meter große und 98 Kilogramm schwere Sohn des ehemaligen Nationalspielers Christian Brittig hat nach einer langen Eishockeypause in der vergangenen Spielzeit in Neuss wieder angefangen. Dabei gelangen ihm in 15 Spielen zwei Tore und fünf Vorlagen. Er kann sowohl Außenstürmer als auch Verteidiger spielen, ist bei den Ice Aliens aber für die Offensive vorgesehen.