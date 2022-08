Eishockey, Regionalliga : Frenzel verstärkt die Ratinger Ice Aliens im Tor

Ratingen Marvin Frenzel kehrt ins Tor der Ratinger Ice Aliens zurück – bei seinem letzten Engagement am Sadnbach hieß er noch Haedelt. Der Eishockey-Regionalligist sieht sich gut aufgestellt.

Von den Moskitos Essen wechselt der 27 Jahre alte Goalie Marvin Frenzel zu den Ratinger Ice Aliens in die Eishockey-Regionalliga . Der eine oder andere Ratinger Fan erinnert sich vielleicht noch an Marvin Haedelt, der von 2010 bis 2012 bei der U16 und U18 in der Dumeklemmerstadt spielte. Inzwischen trägt er den Namen Frenzel.

Nach einem Jahr bei den Kölner Haien, in der Saison 2013/2014, kehrte er nochmal zurück nach Ratingen, um hier für ein Jahr bei den Senioren zu spielen. Nach einem Ausflug nach Neuwied in der Saison 2015/2016 waren seine weiteren Stationen Grefrath (2016/2017) und Dinslaken (2017/2020) in der Regionalliga, bevor er zu den Moskitos Essen in die Oberliga wechselte. In Ratingen trägt Frenzel die Nummer 95.