Rücktritt in der Fußball-Oberliga Hasenpflug legt 04/19-Traineramt nieder

Es hatte sich angedeutet am Samstagabend bei der 0:6-Klatsche von Ratingen 04/19 im Spitzenspiel der Fußball-Oberliga bei der SpVg. Schonnebeck, am Montagmittag wurde aus der Ahnung Realität: Martin Hasenpflug ist nicht mehr Trainer von 04/19, der 47-Jährige ist zurückgetreten. Bis Saisonende übernimmt der Sportliche Leiter Frank Zillles und bereitet die Mannschaft auf das Spiel am Mittwoch (15 Uhr) gegen den FC Büderich vor.