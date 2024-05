Eishockey-Kader des Regionalliga-Meisters Auch Clemens bleibt ein Ice Alien

Der 27-jährige Linksschütze war vom Stürmer zum Verteidiger umgeschult worden und entwickelte sich in der vergangenen Spielzeit zu einem der absoluten Leistungsträger des Teams. Cool und ruhig gab er der Defensive der Ice Aliens den nötigen Halt. In 24 Einsätzen in der Hauptrunde der Saison 2023/24 erzielte Clemens sieben Treffer und bereitete 16 Tore vor. In den Play-Offs kamen ein weiteres Tor und eine Vorlage hinzu.