Handball : Kalle Töpfer plädiert für Fortführung der Saison

Lintorf Der Handball-Manager des TuS 08 Lintorf kann sich vorstellen, dass bis in den Juni gespielt wird, um nach der Coronavirus-Pandemie alles korrekt abzuwickeln. „In den Urlaub fahren kann ja ohnehin keiner“, sagt Kalle Töpfer.

Töpfer hält überhaupt nichts davon, die Saison vorzeitig abzubrechen. Sein Team ist Verbandsliga-Fünfter, acht Spiele stehen noch aus, und diese Platzierung soll unbedingt verteidigt werden. Töpfer: „Alle Mannschaften mit ihren Führungskräften weit und breit haben sich über Monate den Hintern aufgerissen, und nun soll keiner wissen, wie es ausgegangen ist? Eine furchtbare Situation. Keiner bei uns will das.“ Seiner Meinung nach kann sich die Spielzeit, die eigentlich am 10. Mai beendet sein soll, notgedrungen durchaus in den Juni oder gar Juli erstrecken. „Es kann ohnehin keiner in Urlaub fahren“, so Töpfer. „Wir können zudem Englische Wochen bestreiten. Die Hallenpläne für das Training der einzelnen Mannschaften müssen dann etwas verschoben werden. Probleme sollte auch das nicht bedeuten. Das alles ist eine Frage des Willens. Und dann würde auch korrekt abgewickelt, wer Meister wird und wer absteigen muss.“