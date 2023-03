Schwimmen TVR-Schwimmer steigen ebenfalls auf

Die Schwimmer des TV Ratingen haben nach Ende der Wettkämpfe der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft (DMS) in der Saison 2022/23 nun Gewissheit: Die Leistungen beim Wettkampf in Korschenbroich Anfang Februar reichten, um gesichert hinter der SG Neuss II den Aufstieg in die Landesliga zu schaffen. Die übrigen Mannschaften in den Schwimmbezirken im Rheinland hatten alle weniger Punkte aufzuweisen, sodass neben der Damen- auch die Herrenmannschaft die Saison mit dem Aufstieg in die nächsthöhere Liga beenden kann.