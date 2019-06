Tennis : LTC-Damen steigen sieglos ab

Ratingen Die Zweite Tennis-Bundesliga kam für die Lintorfer eindeutig zu früh.

Am letzten Liga-Wochenende traten die Tennisdamen zweimal auswärts an. Zunächst verloren die Damen 2:7 beim TC 1899 Blau-Weiß Berlin. Zuletzt unterlag der LTC beim Marienburger SC noch deutlicher mit 1:8 und verabschiedete sich damit nach nur einer Spielzeit wieder aus der zweiten Tennisliga. Für den Ehrenvorsitzenden des Lintofer TC waren fast ausnahmslos alle Gegner eine Nummer zu groß für den Absteiger: „Wie so oft in dieser Saison reichte die Qualität sowohl in Berlin, als auch bei Marienburg nicht aus, um mitzuhalten“, erklärte Manfred Büth die Gründe für die Niederlagen und den Abstieg.