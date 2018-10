Handball: Löwenrudel zeigt Gala-Vorstellung

Ratingen Nach der harten Kritik der vergangenen Woche meldet sich der Handball-Viertligist mit einem Kantersieg zurück.

In den ersten zehn Minuten der Begegnung war mit diesem Spielverlauf noch nicht zu rechnen. Beide Mannschaften kamen ordentlich in die Partie und erzielten jeweils sechs Treffer. Erste Anzeichen für exzellent ausgespielte Spielzüge waren jedoch schon zu diesem frühen Zeitpunkt zu erkennen. Beim Tor zum 4:3 für die Hausherren zum Beispiel, als Christian Mergner den einlaufenden Linksaußen Yanni Nitzschmann mustergültig für einen Kempa-Trick bediente.

In der Offensive wusste das Löwenrudel mit einer Menge Variabilität zu überzeugen. Nicht nur der bärenstarke Filip Lazarov, der in den ersten 20 Minuten sechs seiner neun Tore erzielte, zeigte Kaltschnäuzigkeit, ob aus dem Spiel heraus oder per Siebenmeter. Der ganze Offensivverbund wusste zu überzeugen. Ob Nitzschmann, Marco Bauer, Etienne Mensger – der SG gelang fast alles. Unterstützt von Torhüter Angelov, dem jedes weite Anspiel über die Länge der Platte gelang. So war das Spiel nach 22 Minuten beim Spielstand von 17:7 schon vorentschieden. „Wir haben mit hohem Tempo gespielt. Jeder hat eine sehr gute Leistung gezeigt. Wir werden immer besser“, erklärte Jonovski.