Hoffnung für den Fußball : Training ist ab 22. März denkbar

Update Niederrhein Nach der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch gibt es nun ein Öffnungsszenario für den Fußball, wenn die Inzidenz stimmt. Ob das der Oberliga noch zu einer wertbaren Saison verhilft, ist fraglich.

Nachdem es zwischenzeitlich so aussah, als liege der Sieben-Tage-Inzidenzwert, der Hoffnung auf die Öffnung des Fußballbetriebes macht, bei kaum erreichbaren 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern, so verkündete die Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am späten Mittwochabend ein Szenario, das zumindest Hoffnung macht.

Was im Sport dann in diesen einzelnen Phasen möglich sein soll und was nicht, verriet die Kanzlerin im Detail zunächst nicht wirklich, sprach lediglich von „erweiterten Möglichkeiten“. Klarer wurden die Aussagen dann, inzwischen nach Mitternacht, bei NRW-Ministerpräsident Armin Laschet . „Unsere Sportvereine scheinen Schaden zu nehmen, die Mitgliederzahlen gehen zurück“, erklärte er. 14 Kreise in NRW liegen aktuell unter einer Inzidenz von 50, vier aber auch über 100.

Bei einer Inzidenz unter 100, und NRW liegt derzeit zwischen 64 und 65, ist ab Montag Individualsport im Freien sowie für Kinder und Jugendliche in Gruppen bis 20 Teilnehmern möglich. Im Laufe des Tages war von Gruppen von zehn Kindern die Rede gewesen. Begründet wird dieser Schritt damit, dass Schüler in Kürze wöchentlich einmal getestet werden sollen. In der Übersicht auf einer A4-Seite, die das Ergebnis der Beratungen ist, wurde allgemein ebenfalls noch von zehn Kindern gesprochen. Der vierte Öffnungsschritt, der frühestens ab dem 22. März greifen kann, würde dann bei einer Inzidenz unter 100 den Kontaktsport im Freien wieder erlauben, es könnte demnach also ein reguläres Fußball-Training flächendeckend möglich sein. Allerdings wäre dafür noch eine Testung notwendig, wie auch immer das in der Praxis gehandhabt werden soll. Erst ab dem 5. April, in Öffnungsstufe fünf, wären dann auch die Tests nicht mehr erforderlich – wenn die Inzidenz unter 100 bleibt. Es gibt also ein Licht am Ende des Tunnels der fußballfreien Zeit.