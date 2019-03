Handball: Lintorfer überrollen eine geschwächte SGR-Reserve

LINTORF Für den Gastgeber war das Verbandsliga-Derby ein lockerer Samstag-Spaziergang. Der Ratinger Salim Bakhsh verletzte sich schwer.

Die Lintorfer hatten vor dem Wechsel erhebliche Probleme: SG-Trainer René Osterwind ließ an alter Wirkungsstätte zwei Akteure vorgezogen decken und vor allem der bewegliche Fabian Ludorf machte das recht geschickt, wobei dessen Team auch die Lintorfer 9:5-Führung (19.) nicht umwarf. Als Salim Bakhsh kurz vor dem Wechsel für seine SG-Reserve zum 11:10 einwarf, gab es viele nachdenkliche Gesichter beim haushohen Favoriten TuS 08. Bis zum Pausenpfiff aber warfen Jan Lenzen und Christoph Lesch noch ein 12:11 heraus. Wenig später wurde das Spiel lange unterbrochen: Salim Bakhsh brach ohne gegnerische Einwirkung zusammen. Jeder in der Halle wusste: Da ist was Schlimmes passiert. Der rechte Fuß schwoll umgehend an, der Krankenwagen kam, die erste Behandlung wurde am Spielfeldrand geleistet und dann ging es ab ins Krankenhaus. Es besteht der Verdacht auf Achillessehnenriss. Damit verlor die SG, die zu diesem Zeitpunkt noch halbwegs im Rennen war bei Lintorfer 15:12-Führung (34.), ihren eisenharten Abwehrchef.