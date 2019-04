Leichtathletik : Lintorfer sind bereit für den CityLauf

Ratingen 1200 Medaillen wurden bestellt, über 1000 Läufer erwartet und Helfer werden noch gesucht.

(asch) Sie sind da: Über 1000 Medaillen hat der TuS Lintorf für den City-Lauf, der am Sonntag stattfindet, herstellen lassen. Auch in diesem Jahr erhält jeder Läufer, der das Ziel auf der Speestraße erreicht, eine Erinnerungsmedaille. „Wir haben wie immer 1.200 Stück bestellt“, berichten die Citylauf-Organisatoren Tim Matzaitis und Hagen Schink, der auch den Entwurf der Medaille gestaltete.

Auch in diesem Jahr haben sich die Veranstalter ein neues Motto für den Lauf durch Lintorfs Zentrum gegönnt. Es lautet: „Läuft in Lintorf“. Außerdem gibt es wie im letzten Jahr eine Prämie von jeweils 150 Euro, ausgelobt durch Detlev Czoske, den Vorsitzenden des TuS 08 Lintorf, für den Läufer und die Läuferin, die als Sieger den Streckenrekord über 10.000 Meter brechen. Im vergangenen Jahr gelang dies bei den Männern Nikki Johnstone vom ART Düsseldorf, der die Strecke in 31:20 Minuten absolvierte. Bei den Damen liegt die Bestmarke bei 35:59 Minuten, aufgestellt im Jahr 2013 von der für den SFD 75 Düsseldorf gestarteten Melanie Klein-Arndt.