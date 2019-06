Fussball : Lintorf-Jugend misst sich mit dem FC Bayern

Ratingen Unter den Augen von Ex-Nationalspieler Lukas Podolski schlägt sich der RWL-Nachwuchs beim großen Pfingstturnier wacker.

„Gestern war sogar noch etwas mehr los, aber auch heute sind hier viele Zuschauer“, erklärte Klaus Brügel, Jugendleiter von Rot-Weiß Lintorf am zweiten Turniertag. Die Parkplätze an der Sportanlage und am gegenüberliegenden Schwimmbadgelände quellten förmlich über – der Mannschaftsbus von Bröndby Kopenhagen fand nur in der zweiten Reihe Platz. „Dass so viele hier kommen, damit haben wir so auch nicht gerechnet. Ohne die Zuschauer einzurechnen, waren hier insgesamt knapp 800 Erwachsene und 600 Kinder, die alleine hier mitgespielt haben“, sagte Brügel am Rande des Turniers.